  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bahçeli: "(Biden'in sözleri) Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir."
Aktüel

Bahçeli: "(Biden'in sözleri) Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir."

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:07:07 -
Bahçeli: "(Biden'in sözleri) Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem darbeciliktir."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler
Gündem

Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin ardından çarpıcı i..
Savcı Sayan: Ben Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi biliyorum
Gündem

Savcı Sayan: Ben Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi biliyorum

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjde ile ilgili ironik bir paylaşımda ..
Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak
Ekonomi

Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulunması olduğu iddia ediliyor. Enerj..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı