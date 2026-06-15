Bahçede yaktığı otların üzerine düştü, hayatını kaybetti

Olay, 2 Haziran’da Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde meydana geldi. Ayşe Bayır ile birlikte yaşayan oğlu Ali Bayır (46), bahçede topladığı otları evin önünde yaktı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin eve doğru yönelmesi üzerine Ayşe Bayır, yangını söndürmek için müdahale etti.

Bu sırada dengesini kaybeden Bayır, yanan otların üzerine düştü. Annesini kurtarmaya çalışan Ali Bayır da alevlerin arasında kalarak yaralandı. Çevrede bulunanların yardımıyla anne ve oğlu yangın alanından çıkarıldı.

Yaralı anne ve oğlu, ilk müdahalelerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın ise muhtarlığa ait su tankeriyle söndürüldü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Ayşe Bayır, durumunun ciddiyeti nedeniyle İstanbul’daki bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİINİ KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisi süren Ayşe Bayır, 13 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Bayır’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Cenazesinin bugün ikindi vakti Orhaniye köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.