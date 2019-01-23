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Bahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldı

Denizli'nin Şemikler Mahallesinde bir evin duvarı, yolda park halinde duran otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:50
Bahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldı

Denizli'de bir evin bahçe duvarı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Şemikler Mahallesi Neşet Çakır Caddesi'nde yaşayan Mesut Özer'e ait evin bahçe duvarı, bugün saat 11.00 sıralarında yıkıldı. Devrilen duvarın briketleri, Yavuz Rençber'e ait 20 DS 601 plakalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobil hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.

Ev sahibi Özer, önceki haftalarda etkili olan yağışlar nedeniyle duvarın temelinin gevşemiş ve bu sebeple yıkılmış olabileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:50
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