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Bahattin Demirbilek kimdir nereli ve kaç yaşında?

Bahattin Demirbilek’in hayatı sporseverler tarafından merak ediliyor. ESTA Construction sahibi olan ve aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi de olan Bahattin Demirbilek, Mercedes-Benz Daimler’in ülkedeki en büyük yatırımı ve ilk otomobil fabrikasını, Saratov’daki Yuri Gagarin Havalimanı’nı da inşa ediyor. Peki Bahattin Demirbilek kimdir, nereli ve kaç yaşında?

25 Mart 2019 Pazartesi 16:34
Bahattin Demirbilek kimdir nereli ve kaç yaşında?

Bahattin Demirbilek’in hayatı sporseverler tarafından merak ediliyor. ESTA Construction sahibi olan ve aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi de olan Bahattin Demirbilek, Mercedes-Benz Daimler’in ülkedeki en büyük yatırımı ve ilk otomobil fabrikasını, Saratov’daki Yuri Gagarin Havalimanı’nı da inşa ediyor. Peki Bahattin Demirbilek kimdir nereli ve kaç yaşında?

Bahattin Demirbilek kimdir ve nerelidir?

Bahattin Demirbilek, son günlerde spor camiasının araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Rusya'da yaşamını sürdüren Bahattin Demirbilek, ülkenin en büyük inşaat firmalarından birisi olan ESTA Construction'u kurdu. Otomobil fabrikası ve stadyum inşaatı gibi büyük işler alan Bahattin Demirbilek, 2018 yılında dünyanın en büyük şirketleri arasında ilk 200 arasında yer aldı.

Ankara’da büyüyen ve çalışma hayatına 15 yaşında başlayan Bahattin Demirbilek, 1993’te yani 22 yaşında Rusya’ya gitti. Profesyonel olarak yıllarca Rusya’da çalışan Demirbilek 33 yaşında ise ESTA Construction’ı kurdu. 2005 yılında kurduğu şirketi 2018 yılında dünyanın en büyük 250 inşaat şirketinden biri haline getiren Demirbilek aynı zamanda “Hayatın anlamı ve çocukluk aşkım” sözleriyle nitelendirdiği ve kongre üyesi olduğu Galatasaray sevdası nedeniyle oğlunun adını bile Aslan koydu.

Rusya’da yaptığı taahhüt işleriyle ülkenin en büyük müteahhitlerinden biri olan Bahattin Demirbilek’in ESTA Construction’ı aynı zamanda Mercedes-Benz Daimler’in ülkedeki en büyük yatırımı ve ilk otomobil fabrikasını, Saratov’daki Yuri Gagarin Havalimanı’nı da inşa ediyor.

ENR tarafından her yıl açıklanan ve dünyanın en büyük inşaat şirketlerinin sıralandığı listede 2015 yılında 189’uncu sırada yer alan ESTA Construction, 3 yıl içerisinde aynı listede 30 sıra birden yükselerek 2018 yılında 159’uncu sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:34
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