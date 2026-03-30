Baharın habercisi leylekler memleketlerine ulaştı
İlkbaharın habercisi leylekler, Afrika'dan başladıkları göç yolculuğunun ardından Ardahan'a ulaştığı belirtildi.
Baharın müjdecisi leylekler, havaların ısınmaya başlamasıyla Ardahan'daki yuvalarına gelmeye başladı. Her yıl ilkbahar aylarında kente gelen leylekler, yaz mevsimini elektrik direkleri ile evlerin çatılarına yaptıkları yuvalarda geçiriyor. Sonbahara kadar burada konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere göç ediyor.