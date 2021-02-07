Bahar mevsimini müjdeleyen 2021 kocakarı soğukları ne zaman başlayacak?

Son günlerde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyir ediyor. Bunun üzerine vatandaşlar, soğukların ve kışın ülkemizde tekrar ne zaman görülebileceğini merak etmeye başladı. Bahar mevsiminin de habercisi olan kocakarı soğuklarının ne demek olduğu ve ne zaman görüleceği araştırılıyor. Peki, Bahar mevsimini müjdeleyen kocakarı soğukları ne zaman başlayacak? Kış mevsimi 2021 kocakarı soğukları ne zaman başlayacak? Kocakarı soğukları nedir, ne anlama gelir?