Bahar mevsimini müjdeleyen 2021 kocakarı soğukları ne zaman başlayacak?
Son günlerde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyir ediyor. Bunun üzerine vatandaşlar, soğukların ve kışın ülkemizde tekrar ne zaman görülebileceğini merak etmeye başladı. Bahar mevsiminin de habercisi olan kocakarı soğuklarının ne demek olduğu ve ne zaman görüleceği araştırılıyor. Peki, Bahar mevsimini müjdeleyen kocakarı soğukları ne zaman başlayacak? Kış mevsimi 2021 kocakarı soğukları ne zaman başlayacak? Kocakarı soğukları nedir, ne anlama gelir?
Kocakarı soğukları, kış aylarının son günlerinde yaşanması beklenen bahar mevsiminin gelmesini de müjdeleyen bir doğa olayı olarak bilinir. Genellikle yaşlı insanlarımızın kullandığı bu tabir Kocakarı Soğukları olarak ifade edilir.
Kış mevsimi 2021 kocakarı soğukları ne zaman başlayacak?
Mart ayının ortalarında gelmesi beklenen olay; Rumi takvimine göre 26 Şubat ile 4 Mart, Miladi takvimine göre ise 11 Mart-17 Mart tarihleri arasında yaşanması bekleniyor.
Kocakarı soğukları nedir, ne anlama gelir?
Berdül'acüz yani kocakarı soğukları; Arapça dilinde soğuk berd anlamını taşımaktadır. Acüz kelimesi ise yaşlı ihtiyar kadın anlamına gelir. İki kelimeyi bir araya gelince yaşlı kadın soğuğu olarak ifade edilir.