  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bahar mevsimini müjdeleyen 2021 kocakarı soğukları ne zaman başlayacak?
Yaşam

Bahar mevsimini müjdeleyen 2021 kocakarı soğukları ne zaman başlayacak?

Son günlerde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyir ediyor. Bunun üzerine vatandaşlar, soğukların ve kışın ülkemizde tekrar ne zaman görülebileceğini merak etmeye başladı. Bahar mevsiminin de habercisi olan kocakarı soğuklarının ne demek olduğu ve ne zaman görüleceği araştırılıyor. Peki, Bahar mevsimini müjdeleyen kocakarı soğukları ne zaman başlayacak? Kış mevsimi 2021 kocakarı soğukları ne zaman başlayacak? Kocakarı soğukları nedir, ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2021-02-07 15:03:00 -
Bahar mevsimini müjdeleyen 2021 kocakarı soğukları ne zaman başlayacak?

Kocakarı soğukları, kış aylarının son günlerinde yaşanması beklenen bahar mevsiminin gelmesini de müjdeleyen bir doğa olayı olarak bilinir. Genellikle yaşlı insanlarımızın kullandığı bu tabir Kocakarı Soğukları olarak ifade edilir.

Kış mevsimi 2021 kocakarı soğukları ne zaman başlayacak?

Mart ayının ortalarında gelmesi beklenen olay; Rumi takvimine göre 26 Şubat ile 4 Mart, Miladi takvimine göre ise 11 Mart-17 Mart tarihleri arasında yaşanması bekleniyor.

Kocakarı soğukları nedir, ne anlama gelir?

Berdül'acüz yani kocakarı soğukları; Arapça dilinde soğuk berd anlamını taşımaktadır. Acüz kelimesi ise yaşlı ihtiyar kadın anlamına gelir. İki kelimeyi bir araya gelince yaşlı kadın soğuğu olarak ifade edilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe taraftarı Abdurrahim Albayrak'a saldırdı
Spor

Fenerbahçe taraftarı Abdurrahim Albayrak'a saldırdı

İsmi Okan Güler olan Fenerbahçe taraftarı, derbinin ardından sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'a saldırdı...
Yunanistan'dan şaşırtan 'Libya' hamlesi! Acil kodu geçildi
Dünya

Yunanistan'dan şaşırtan 'Libya' hamlesi! Acil kodu geçildi

Yunanistan, Türkiye ile yapılan deniz sınırı anlaşmasının ardından kapattığı Libya’daki Büyükelçiliğini ve Bingazi’deki Konsolosluğunun acil..
Ormanın bitişiğindeki yangın söndürüldü
Yerel

Ormanın bitişiğindeki yangın söndürüldü

Bursa'da ormanlık alanın hemen yanında çıkan yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay