Bahar geldi bahçe dünyası renklendi

Akit Ekonomi

Coronavirüs ile mücadele kapsamında ‘evdekal’an vatandaşlar mutfak yemeklerine vakit ayırıp evde ekmek yapmaya kadar pek çok yeni alışkanlık kazandı. Havaların ısınmasıyla bahçe uğraşları da vatandaşların ilgi alanına girdi. Müstakil konutları bulunan vatandaşlar bahçelerini düzenlerken, apartmanda oturanlar ortak alanlarda, hiç bahçesi olmayanlar ise balkonlarda bahar ile birlikte çiçek ve sebze yetiştirmeye başladı.

Tek yıllık çiçekler revaçta

Apartman sakinleri, küçük de olsan daha önce bakımsız olan bahçeleri temizleyerek çiçek dikimi yapıyor. Vatandaşlar, botanik bahçelerde tanesi 1 liradan başlayan fiyatlarla temin ettikleri çiçek fideleri ile bahçelerini rengarenk çiçeklerle süslüyor. Bahçesi bulunmayan vatandaşlar ise balkon ve pencere önlerinde saksıda çiçekler yetiştiriyor. En çok tercih edilen çiçeklerin başında ise fesleğen, menekşe, sardunya gibi tek yıllık çiçekler geliyor. Bazı vatandaşlar ise sebze yetiştirmeye tercih ediyor. Geniş bahçeye sahip vatandaşlar, tohumdan yetiştirdikleri domates, biber, patlıcan, salatalık gibi fideleri ile sebze bahçesi yapıyor. Tohumdan sebze fidesi yetiştiren vatandaşlar mart ve nisan ayında ektikleri tohumlardan elde ettikleri fideleri toprakla buluşturmaya başladı. Hazır fide almayı tercih edenler ise tanesi 2-3 liradan sebze fidesi satın alıp bahçesine dikiyor.

Saksıda maydanoz

Sebze yetiştirmek için bahçesi bulunmayan vatandaşların tercihi ise balkon veya pencere önünde kullanabilecekleri geniş saksıları tercih ediyorlar. Balkon veya pencere önünde yetiştirmek için en çok tercih edilenler ise maydanoz, nane, dereotu ve yeşil soğan gibi salatalarda kullanılabilecek sebzeler tercih ediliyor. Botanik bahçelerde veya hobi amaçlı ürün satan yerlerde bu tür sebzeleri saksısı ve toprağı ile satın kitlerden almak da mümkün. Vatandaşın tek yapması gereken hazır olarak aldığı bu kitleri balkon ve penceresinin önüne koyup, sulayarak yetişmesini beklemek.

Cinsi En düşük fiyatı

Tohum (Paket) 3 TL

Tüplü çiçek fidesi (Adet) 1 TL

Tüplü sebze fidesi (Adet) 2 TL

Saksı 5 TL

Torf (10 LT) 5 TL

Hazır sebze kiti 15 TL

Saksıda gül 15 TL

Saksıda çiçek 8-10 TL