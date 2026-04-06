Bahar buraya uğramadı: 3 metrelik karda evler kayboldu

Artvin’in Bülbülan Yaylası, bu yıl da çetin kış şartlarının izlerini bahar aylarına taşıdı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tamamen beyaza bürünen yaylada, evler ve iş yerleri karın altında kayboldu.

Yaklaşık 300 haneden oluşan yaylada, kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu. Yaklaşık 4 ay boyunca ulaşıma kapalı kalan Ardahan-Ardanuç kara yolundaki Bülbülan Geçidi’nde karla mücadele çalışmaları tamamlandı. Yol yeniden ulaşıma açılırken, yaylada kar kalınlığının halen tek katlı evlerin çatı seviyesinde olduğu görüldü.

EŞSİZ MANZARASI TURİSTLERİ ÇEKİYOR

Bölgede yaşayan Ünsal Akbulut ise yaylanın her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, doğanın sunduğu bu eşsiz manzaraların yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade etti. Yaz aylarında yemyeşil bir görünüme kavuşan yaylada, kuzu çevirme, sac kebap ve cağ kebap gibi yöresel lezzetlerin de sunulduğu işletmeler bulunuyor.

Kışın zorlu şartlarına rağmen Ardahan’ın doğal güzelliklerinden biri olan Bülbülan Yaylası, nisan ayında bile etkisini sürdüren kar örtüsüyle doğanın çarpıcı yüzünü gözler önüne seriyor.