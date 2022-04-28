Bahar aylarında alerji ve astım tetiklenebilir! Saman nezlesi (Alerjik rinit) belirtileri

Alerjiniz varsa, vücudunuz çoğu insanın tepki vermediği şeylere karşı daha fazla hassastır. Polen, toz, evcil hayvan tüyü, yiyecek birçok alerjene duyarlı olabilirsiniz. Alerjinize (alerjenlere) neden olan şeylerin yakınında olduğunuzda, vücudunuz aşırı tepki verir. Vücudunuzun aşırı tepkisi birçok belirtiye neden olabilir: Kaşıntı, sulu gözler, hırıltılı solunum, öksürme, hapşırma ve daha fazlası.

Farklı alerji türleri vardır

1. Saman nezlesi (alerjik rinit), soluduğunuz alerjenlerden kaynaklanan semptomların ortak adıdır: Çiçek, çimen ve ağaçlardan gelen polenler, evcil hayvan tüyü, küf gibi.

2. Astımınız varsa, astım semptomlarınızı daha da kötüleştiren alerjileriniz de olabilir. Farklı insanların farklı alerjileri vardır. Astımınız varsa, şunlara dikkat etmeniz gerekir:

• Alerjenlerinizin ne olduğunu öğrenin,

• Alerjenlerden kaçının,

• Alerjilerinizi nasıl tedavi edeceğinizi bilin.

Saman nezlesi (Rinit)

Saman nezlesi hapşırma, sulanma ve boğaz kaşıntısına neden olabilir. Saman nezlesi, ilaç alarak ve onu tetikleyen alerjenlerden kaçınarak tedavi edilebilen alerjik bir reaksiyondur.

İki çeşit saman nezlesi vardır. Mevsimsel alerjik rinit olarak bilinen en yaygın olanı, ağaçlar, çiçekler veya otlar tarafından salınan polenlere karşı alerjik bir reaksiyondur. Polenler, bahar mevsiminde saman nezlesine neden olabilir. İkinci saman nezlesi çeşidine "kronik alerjik rinit" denir. Kronik alerjik rinitten etkilenen kişiler, yıl boyunca alerjilerden etkilenir. Saman nezlesine toz akarları, küf ve tüylü hayvanlar gibi ev alerjenleri neden olur.

Belirtileri nelerdir?

Birçok hasta saman nezlesi semptomlarını soğuk algınlığı semptomlarıyla karıştırabilir. Tipik saman nezlesi belirtileri şunları içerir:

• Sık hapşırma,

• Kaşıntılı ve sulu gözler,

• Öksürme,

• Hırıltı,

• Kaşıntılı, tahriş olmuş boğaz,

• Baş ağrısı,

• Uyumakta zorluk,

• Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişilerde semptomların kötüleşmesi.

Saman nezlesi semptomları, hafif ila şiddetli arasında değişen her kişi için farklıdır. Tedavi edilmediğinde, bu semptomlarla yaşamak zor olabilir ve günlük aktivitelere müdahale edebilir. Tekrarlanan saman nezlesi atakları, kronik sinüzite sinüs boşluklarının ağrılı bir şekilde şişmesine neden olabilir.

Astım ve KOAH'lı kişiler için

Mevsimsel alerjiler, astım ve KOAH gibi akciğer hastalıkları olan kişiler için yaygın bir tetikleyicidir. Polenlere maruz kalmak hastalık alevlenmelerini tetikleyebilir ve semptomlarınızı daha da kötüleştirebilir.

Nasıl tedavi edilir?

Bahar mevsiminde polenlere karşı önlem almak için size antihistaminikler içeren ilaçlar, özel kortizonlu burun spreyleri ve göz damlaları reçete edilebilir.

Bunun yanı sıra polenin gözünüze kaçmasını önlemek için etrafı saran güneş gözlüğü kullanabilirsiniz.

Özellikle çimler yeni kesilmişse, parklar gibi çok çimenli yerlerden kaçınmalısınız.

Dış mekan polenlerine maruz kalmayı azaltmak için pencereleri kapalı tutabilir, evde ve arabada havalandırma kullanmalısınız.

Çarşafları veya giysileri dışarıda kurutmayın; polen yapışabilir.

Dışarıda vakit geçirdikten sonra kıyafetlerinizi değiştirin ve saçınızı yıkayın. Saçlarınız ve kıyafetleriniz, iç mekanlarda serbest bırakılabilen polenleri hapsedebilir.