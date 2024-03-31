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Sağlık Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın
Sağlık

Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın

Yeniakit Publisher
2024-03-31 11:55:00 -
Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Cansever, bahar alerjisinin gribal enfeksiyonla karıştırılmasının gereksiz tedavi masrafına ve yan etkilere yol açtığını söyledi.

Cansever, şunları kaydetti: “Çocuk grip oldu sanılıyor, enfeksiyonlara bağlı gribal enfeksiyonmuş gibi tedavi ediliyor. Bunları ayırmanın yolu şöyledir, alerjik hastalarda şeffaf bir burun akıntısıyla birlikte polenlerin geldiği dönemde tetiklenen, uzun süren semptomlar vardır. Gribal semptomlarda ise ateş eşlik eder, halsizlik, üşüme, titreme eşlik edebilir. Gribal enfeksiyon bir hafta, 10 gün sürer ama alerjik burun iltihabı olan bir çocuk, polenlere maruz kaldığı sürece etkin bir tedavi almazsa sürekli bu şikayetler devam edecektir. Soğuk algınlığıyla karıştırılırsa gereksiz tedavi maliyetlerine ve gereksiz tedavi yan etkenlerine yol açar. Ayrıca tedaviden sonuç alınamayacak hale gelinebilir.”

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