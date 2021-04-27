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Aktüel Baha İlmen kimdir? Baha İlmen’in Faruk Fatih Özer ile ortaklığı var mı?
Aktüel

Baha İlmen kimdir? Baha İlmen’in Faruk Fatih Özer ile ortaklığı var mı?

Kripto para borsalarındaki dolandırıcılık iddiaları sonrası gerçekleştirilen operasyonlarda vatandaşın parasına göz diken çok sayıda kişi göz altına aldı. Bu kişiler soruşturma sonrası tutuklandı. İki yıl önce kurulan Kripto para borsası Sistemcoin, bu yılın başında kepenk kapattı. Sistemcoin’in sahipleri arasında bulunan ve sahte kimlikle yakalanan Baha İlmen de yer aldı. Baha İlmen kimdir? Baha İlmen, Çitflik Bank benzeri sistemi ilk kuran kişi olarak biliniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 09:50:00 - 2021-04-27 09:52:34
Baha İlmen kimdir? Baha İlmen’in Faruk Fatih Özer ile ortaklığı var mı?

İzmir'de iki yıl önce kurulan Sistemcoin bu yılın başında kapandı. Çok sayıda kişi, yatırdıkları paraları alamadı. 3 milyon liraya yakın parasını kaptıran Abdullatif Tayyip’in, avukatı Ahmet Buğra Harmandalı aracılığı ile polise yaptığı başvuru sonrası şüpheliler mercek altına alındı. Geçen 26 Mart’ta yapılan operasyon sonrası ise gözaltına alınan 9 kişiden 8’i tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Sistemcoin’in sahibi konumundaki Orenda Yazılım AŞ’nin sahipleri Tolgahan Çolpan, Volkan Çatal, Anıl Acar, Arda Acar, Burçin Ateşçi, Berkan Çakır, Osman Kuş ile Baha İlmen tutuklandı. Çatal’ın eşi Şerife G. Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri ise dikkat çekici. Hürriyet’in haberine göre, “İsmet Sarçın” adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Baha İlmen, benzer soruşturmalara daha önce de konu olan biri. İldem, 6 yıl önce Üsküdar’da kurduğu Ukash İnternet Hizmetleri isimli şirket üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. İldem’in sahibi olduğu ‘Çiftlikgeliri’ ve ‘Paraçiftlikte’ siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. Hakkında yüzlerce şikâyet bulunan İlmen, Çiftlik Bank sistemini Türkiye’de ilk geliştiren kişi olarak anılıyor.

Baha İlmen’in Faruk Fatih Özer ile ortaklığı var mı?

Diğer yandan, son bir hafta içinde kapanan kripto para borsaları ile ilgili tapu kayıtlarında yapılan sorgulamada önemli bir detay ortaya çıktı. Tolgahan Çolpan, Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer ile İlker Baş’ın sahibi oldukları Hoppara Ödeme AŞ, Koineks AŞ, Vebitcoin AŞ, Orenda Yazılım ile Semroot Yazılım AŞ adına kayıtlı tek bir tapu kaydının bulunmadığı ortaya çıktı.

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