Bağlar’da çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Sento Caddesi’nde konteynerleri dezenfekte etti.

Bağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler eski Mardin yolu Sento Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynerlerin ilaçlı su ile dezenfekte etti. Bağlar’da bulunan bütün konteynerlerin temizleneceğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Bağlar’da çöp konteyneri olmayan cadde ve sokaklara çöp konteyneri bırakacağız. Bağlar Belediyesi olarak halkımızın daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda yaşam sürmeleri için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Temizlik çalışmaları kapsamında ekiplerimiz ilçede bulunan çöp konteynerlerini dezenfekte etmeye başladı. Çalışmalara eski Mardin yolu Sento Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynerlerinden başladık. Çöp konteynerlerini dezenfekte edip boyadık ve gerekli yerlerde yenisini bıraktık” dedi.

Sinek ve larva oluşumu engellenecek

Çöp konteynerleri içerisindeki sinek ve larva oluşumunu engellemek adına düzenli bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Beyoğlu, “Sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerini yıkayarak pis kokuların yayılmasını önleme, çöp konteynerleri içerisinde sinek ve larva oluşumunu engelleme amacıyla kullanılacak araç, ilçe genelinde belirli periyotlarla tüm konteynerleri yıkayıp dezenfekte edecek. Daha temiz bir kent olması için şehrimizdeki temizlik çalışmalarını itinayla sürdürüyoruz. Temiz şehir algısına yakışır bir şekilde, Bağlar ilçemizde temizlik kalitesi standardını yükseltmek amacıyla aldığımız çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracımız sayesinde çöp konteynerlerinin yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliğini yaparak, görüntü kirliliği ve koku oluşumunu engellerken, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunacak, layık olduğu temiz çevreye kavuşmuş olacaktır. Bu aracımız sayesinde çöp konteynerini içerisine alarak yıkama ve dezenfekte işlemini gerçekleştirirken, pis suyu da kendi içerisinde barındırarak dışarıya vermiyor. Bu sayede cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri en son teknoloji kullanılarak dezenfekte ediliyor" diye konuştu.