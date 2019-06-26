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Bağlar Belediyesi’nden ücretsiz spor ve sosyal kurslar

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, okulların tatil dönemine girmesi ve yaz mevsiminin başlamasıyla çocuklara yönelik spor ve sosyal eğitim çalışmalarına ağırlık verdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:42
Bağlar Belediyesi’nden ücretsiz spor ve sosyal kurslar

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, okulların tatil dönemine girmesi ve yaz mevsiminin başlamasıyla çocuklara yönelik spor ve sosyal eğitim çalışmalarına ağırlık verdi.


Belediye bünyesinde uzman ekiplerin görev yapacağı ücretsiz spor ve sosyal içerikli kurslar başlatıldı. Bağlar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada yaz spor okulu kayıtlarının futbol, basketbol, masa tenisi, satranç ve voleybol branşlarında, eğitim kurslarının kayıtlarının da İngilizce, müzik, zeka oyunları, bağlama, gitar, halk oyunları, arbane, tiyatro, okuma yazma ve resim alanlarında yapılacağı kaydedildi. 7-18 yaş aralığındaki çocukların katılacağı kurslar için kayıtların 5 Temmuz tarihine kadar Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki Ferzad Kemanger Halk Kütüphanesi ve Bağcılar Mahallesi’ndeki Ayşe Şan Parkı’na yapılması gerektiği ilan edildi.


Bağlar Belediyesi ayrıca Solin Çocuk Oyun Evi ve yüzme havuzu tesislerinde 0-14 yaş aralığındaki çocuklara ve ailelerine yönelik kurslar başlattı. Bu kurslar bünyesinde oyun odası, yüzme, psikodrama, resim, müzik, satranç, dil, ihmal ve istismar, kadın ruh sağlığı ve sinema alanlarında etkinlikler düzenleniyor.


Spor, sosyal ve eğitim içerikli projelerin planlı ve programlı şekilde devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan bu kurslara katılım göstermelerini istendi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:42
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