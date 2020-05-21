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Bağlar Belediyesi asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, emniyet teşkilatına ait alanlardan sonra İl Jandarma Komutanlığının bulunduğu caddeyi de asfaltlayarak ulaşım için uygun hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:13:06 -
Bağlar Belediyesi asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, emniyet teşkilatına ait alanlardan sonra İl Jandarma Komutanlığının bulunduğu caddeyi de asfaltlayarak ulaşım için uygun hale getirdi.


Bağlar Belediyesi, bazalt taşından ürettiği asfalt ile kırsal ve merkezdeki yolların yanı sıra kamu binalarının olduğu alanları ve güvenlik güçlerinin kullandığı güzergahları da asfaltlıyor. Daha önce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait alan asfaltlayarak ayrıca park kazandıran Bağlar Belediyesi, bu kez İl Jandarma Komutanlığının bulunduğu caddeyi asfaltlayarak güzel bir görüntüye kavuşturdu. Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak asfalt döşeme işlemleri tamamlanan cadde kısa sürede ulaşıma açıldı.



“Her yere hizmet götürmek istiyoruz”


Güvenlik güçlerinin rahat ve huzurlu bir ortamda görev yapmasına büyük önem verdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “En büyük gayemiz sayın cumhurbaşkanımızın çizdiği hizmet yolunda milletimize layık hizmetler kazandırmaktır. Bizler huzur içerisinde yaşıyorsak bunu önce Allah’a, sonra kahraman güvenlik güçlerimize borçluyuz. Kendi üretmiş olduğumuz asfalt ile vatandaşımızın yanı sıra güvenlik güçlerimizin yaşam koşullarını da modern görüntüye kavuşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

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