Bağkur erken emeklilik var mı?

15 yılın tamamlanmasına 4 yıldan fazla ya da 6 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 56 yaş, kadınlar için 52 yaştır. 15 yılın tamamlanmasına 6 yıldan fazla ya da 8 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 57 yaş, kadınlar için 53 yaştır. Bağkurlu çalışanların erken emeklilik hakkı elde edebilmesi için farklı sebep dikkate alınmaktadır.

Bağ-Kur'lu çalışanların emeklilik şartları işe başlama tarihlerine göre değişiyor.

Emeklilikleri için de kritik üç tarih bulunmakta;

– 1 Ekim 1999 öncesinde işe girenler

– 1 Ekim 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler

– 1 Mayıs 2008 sonrasında işe girenlerin emeklilik şartları farklı olmaktadır.

En fazla 3 çocuğa kadar doğum borçlanması hakkı bulunan kadın çalışanlar, erken yaşta emekli olabilirler.

2 yaşından küçük çocuğu evlatlık edinen anneler ya da bebeğini evlatlık veren anneler, doğum borçlanması için erken emekli olabilirler.

Askerlik görevini yerine getiren erkek çalışanları, askerlik borçlanmasıyla erken emekli olabilirler.

Engelli raporuna sahip çocuğu bulunan kadın çalışanları, Bağkur erken emeklilik hakkı elde etmektedir.

Yaş haddini dolduran ve 2014 tarihinden önce prim ödemelerini tamamlayan Bağkurlu çalışanlar, erken emeklilik hakkında sahiptir.

Bağ-kur erken emeklilik başvurusu şartları neler?

Bağ-kurlu çalışanların en az 15 yıllık sigortalılık süresi bulunmalıdır.

Bağ-kurlu olarak erken emeklilik hakkı elde etmek için 3600 günlük prim gün ödemesinin tamamlanması gerekir.

3600 günlük prim gün ödemesinin haricinde, 5400 günlük ya da 4200 günlük olmak şartıyla prim gün ödemesi yapılmalıdır.

Bağ-kurlu çalışanın borçlanma hakkı bulunuyorsa, bu borçlanma tutarlarının karşılanması gerekir.

Bağ-kurlu kişinin erken emeklilik için gerekli tüm şartları sağlaması durumunda, yaş haddini beklemesi gerekir.

Yaş üzerinden erken emeklilik talep eden kişiler, 2014 yılından önce emeklilik şartlarının tamamını yerine getirmeli ve en az 3600 günlük prim ödemesi yapmalıdır. Bağ-kur erken emeklilik başvurusu yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu il veya ilçe müdürlüklerine gidilmelidir.

01.06.2002 tarihi itibariyle 25 yıl tamamlamaya kalan süreye göre hangi yaş kriteri şu şekildedir;

– 25 yılın tamamlanmasına 2 yıl veya daha az süre varsa emeklilik yaşı 44

– 25 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla veya 3 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 45

– 25 yılın tamamlanmasına 3 yıl 6 aydan fazla veya 5 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 46

– 25 yılın tamamlanmasına 5 yıldan fazla veya 6 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 46

– 25 yılın tamamlanmasına 6 yıl 6 aydan fazla veya 8 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 47

– 25 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla veya 9 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 48

– 25 yılın tamamlanmasına 9 yıl 6 aydan fazla veya 11 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 49

– 25 yılın tamamlanmasına 11 yıldan fazla veya 12 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 50

– 25 yılın tamamlanmasına 12 yıl 6 aydan fazla veya 14 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 51

– 25 yılın tamamlanmasına 14 yıldan fazla veya 15 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 52

– 25 yılın tamamlanmasına 15 yıl 6 aydan fazla veya 17 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 53.