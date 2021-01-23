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Yaşam Bağkur borçluları sağlıktan yararlanır mı?
Yaşam

Bağkur borçluları sağlıktan yararlanır mı?

Genel sağlık sigortası borcu olanlar sağlıktan faydalanabiliyor mu? GSS ve Bağ-Kur borcu olanlar sağlık hizmetlerinden faydalanıp faydalanamadıklarını merak ediyor. Bağkur borçlusu devlet hastanesine gidebilir mi? Bağkur borcu olan üniversite hastanesinden randevu alabilir mi? Bağkur borcu olan sağlıktan faydalanıyor mu 2021

Yeniakit Publisher
2021-01-23 09:47:00 -
Bağkur borçluları sağlıktan yararlanır mı?

Bağkur borcu olan sağlıktan yararlanabilecek mi? Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor.

Bağkur borçluları sağlıktan yararlanır mı?

Bakan Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olanların yıl sonuna kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararı Twitter hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."

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