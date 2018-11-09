Bağışına da özendirene de hapis geliyor

Çocuk sahibi olamayan vatandaşları yurtdışındaki donasyon merkezlerine yönlendiren veya buna özendiren doktorlar da 5 yıla kadar hapis riskiyle karşılaşacak. Bu ceza, yumurta veya spermi, “bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan, nakleden, alım-satımını yapan, aracılık eden, bu işlemi özendiren, buna yönlendiren, ilan-reklam veren veya yayınlayan” kişilerin tamamına uygulanacak. Kadın doğum uzmanı olan CHP ve İYİ Parti milletvekilleri kapsamın geniş olduğu gerekçesiyle maddenin çekilmesini istediler.