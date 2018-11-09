Bağışına da özendirene de hapis geliyor
Meclis Sağlık Komisyonu’ndan geçen torba teklifte “sakıncalı hekim” düzenlemesinden sonra en çok tartışılan madde donasyon (bağışlanmış yumurta ve spermle çocuk yapma) yasağının genişletilmesi oldu.09 Kasım 2018 Cuma 06:26
Çocuk sahibi olamayan vatandaşları yurtdışındaki donasyon merkezlerine yönlendiren veya buna özendiren doktorlar da 5 yıla kadar hapis riskiyle karşılaşacak. Bu ceza, yumurta veya spermi, “bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan, nakleden, alım-satımını yapan, aracılık eden, bu işlemi özendiren, buna yönlendiren, ilan-reklam veren veya yayınlayan” kişilerin tamamına uygulanacak. Kadın doğum uzmanı olan CHP ve İYİ Parti milletvekilleri kapsamın geniş olduğu gerekçesiyle maddenin çekilmesini istediler.
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