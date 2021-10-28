Bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz?

Sonbahara geçtiğimiz şu günlerde güneşin etkisini azaltmasıyla birlikte ısı değişimlerine maruz kalan metabolizma, soğuk havayla daha kolay mücadele etmek için yavaşlamaya başlar. Metabolizmanın yavaşlaması sonucu bağışıklık sistemi zayıflar, hastalıklarla mücadele edemez. Yapılan araştırmalar düzensiz beslenmede bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ve birçok kronik hastalığa zemin hazırladığını göstermiştir. Bağışıklık sistemini güçlendiren, hastalıklardan koruyan ve tüketmeniz gereken mikro besinler listesi…

-Havuç, lahana, biber, ıspanak, ton balığı ve yumurta.

-Turunçgiller, çilek, mango, domates.

-Balık, et, yumurta, süt ürünleri ve mantarlar.

-Fındık, badem, ay çekirdeği.

-Et, baklagiller, susam ve darı.

-İstiridye, sakatat, peynir, yulaf ezmesi ve mercimek.

Sağlıklı bir bağışıklık sisteminin ne yediğinizle doğrudan bağlantısı bulunuyor. Daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olarak hastalıklardan korunmak için beslenme alışkanlıklarınıza dikkat edin. Sağlıklı günler dileriz.