Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Güçlü bir bağışıklık için beslenme

Güçlü bir bağışıklık için beslenmenin önemine dikkat çeken Dyt. Merve Ölmez, altın değerinde önerilerde bulunuyor.

Güçlü bir bağışıklık

Kış aylarında yaşadığımız salgın hastalıklar bağışıklığımızı düşürebilir. Kış aylarında zamanımızın büyük kısmını kapalı alanlarda geçirmemiz, güneş ışığından daha az yararlanmamız enfeksiyonlara yakalanmamızı daha da kolaylaştırır. Kapalı ortamların yanı sıra yoğun stres düzeyi, obezite, uykusuzluk, beslenme gibi birçok faktörün bağışıklığımızı etkilediğini belirten Dyt. Merve Ölmez, tüm bu olumsuz etkenlere karşı kalkanımızın güçlü bir bağışıklık olduğunun altını çiziyor.

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?

Dyt. Merve Ölmez, güçlü bir bağışıklık için altın kuralları şöyle sıralıyor: