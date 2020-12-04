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Gündem Bağışıklık, Bursa Büyükşehirle güçleniyor
Gündem

Bağışıklık, Bursa Büyükşehirle güçleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Covid 19 nedeniyle karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla hazırladığı vitamin destek paketleri her gün yaklaşık 400 aileye ulaştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 11:36:00 -
Bağışıklık, Bursa Büyükşehirle güçleniyor

 Hasan Özan  Bursa 

Bu süreçte sağlık çalışanlarını da unutmadıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlık çalışanlarının anlık tüketimleri için hazırlanan vitamin destek paketlerinin dağıtımına da başlandığını söyledi. Başkan Alinur Aktaş, Hikmet Şahin Kent Hali’nde vitamin destek paketlerinin hazırlanması çalışmalarını yerinde inceledi. C vitamini bakımından zengin turşu, limon, portakal, mandalina ve narların poşetlere doldurulmasına bizzat kendisi de katılan Başkan Aktaş, karantinadaki vatandaşlara vitamin desteği sağladıklarını vurguladı.


Yeni Akit Gazetesi
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