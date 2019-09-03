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Bağırsaktaki bakteriler nasıl temizlenir?

Yoğun tempolu hayatın içerisinde beslenmeyi sadece geçiştirmek amaçlı ya da çok abartarak tıka basa yer hale geldik. Aslında vücudu dinlemek, sinyallerine kulak vermek çok da zor olmasa gerek. dinlemiyoruz. Bize verdiği sinyalleri anlamıyoruz. Bağırsaktaki bakteriler nasıl temizlenir? Bağırsaklar nasıl rahatlatılır? Nasıl beslenmeliyiz? İşte bütün detaylar...

03 Eylül 2019 Salı 11:04
Bağırsaktaki bakteriler nasıl temizlenir?

Yoğun tempolu hayatın içerisinde beslenmeyi sadece geçiştirmek amaçlı ya da çok abartarak tıka basa yer hale geldik. Aslında vücudu dinlemek, sinyallerine kulak vermek çok da zor olmasa gerek. dinlemiyoruz. Bize verdiği sinyalleri anlamıyoruz. Bağırsaktaki bakteriler nasıl temizlenir? Bağırsaklar nasıl rahatlatılır? Nasıl beslenmeliyiz? İşte bütün detaylar...

Eğer daha dinç, mutlu ve sağlıklı olmayı istiyorsanız beslenmenizi düzene sokmalı dolayısıyla bağırsaklarınızı rahata erdirmelisiniz.

Bütün besin değerlerini kendi vücudunuza göre ayırarak; karbonhidrat, protein ve enerji veren besinleri dengeli tüketmelisiniz

Enerji veren besinler nelerdir?

Öncelikle yemek yeme alışkanlıklarınızı sık sık yiyerek değil de besin öğelerini tanıyıp, vücudunuzu ayakta tutmak amaçlı yediğinizi kavramalısınız. 

Az ve sık yemek mi, 2 öğün beslenmek mi?

Sürekli yemek yediğiniz taktirde, mideniz ve bağırsaklarınız çalışma esnasındayken, ekstra bir iş daha çıkararak üzerine yemek ekleyeceksiniz. Bu da organlarınızın yorulmasına sebep olacak, devamlı çalışır vaziyette olacaklar.

Yani yemek yedikten sonra ağırlık çökmesinin sebebi; mideniz hazım işlemi için çalışmaya başlayıp, vücudun bütün gücünü mideye aktarmasından kaynaklanır.  Beyin, daha fazla yorgunluk olmaması için vücudu uyararak dinlenmeye geçirmesiyle de son bulan uyku durumudur.

Yani vücudunuz sürekli çalıştığı taktirde dinlenemez ve bazı işlevleri için gücü kalmaz. Bağırsaklar daha biz yemek yemeye başladığımızda çalışmaya bailadığı için en çok onlar yorulurlar ve biz işimizi bitirsek de işlemlerine devam ederler. 

Bağırsakların temiz ve sağlıklı olması sonucunda, serotonin hormonudüzenli olarak salgılanır ve sonuç olarak vücut, mutluluk ve huzura kavuşur.

Bağırsaklarınızı dinlendirmek ve temizlenmesini sağlamak için ne yapılmalıyız?

  • 2 öğün beslenin. 
  • Doymadan masadan kalkın. Çünkü o yiyeceğin gideceği çok yer var. İlerleyen süreçte 8 dakika içerisinde doyduğunuzu anlayacaksınız.
  • Yeşil yapraklı sebzeleri kullanarak detoks yapın.
  • Bolca su tüketin. 
  • Şekerden uzak durun ya da azaltmanın yollarını bulun. Çünkü bağırsaklarınızdaki kötü huylu bakteriler şekerle çoğalacaktır.
  • Hareketsiz kalmayın ve günde yarım saat tempolu yürüyün.
  • Bitki çayları tüketerek vücudunuzdan toksinlerin arınmasını sağlayın.
  • Bağırsaklarınızı çalıştırmak için belirli saatlerde tuvalete girme düzeni koyun ve her gün buna kurala uyun.
  • Ev yapımı turşu, kefir ve yoğurt yemeyi ihmal etmeyin.

Yemek yemeyi bir araç olarak görmemelisiniz. Bağırsaklarınıza yüklenip çok yemek yediğinizde zararlısı siz olacaksınız. Bunu başarmak sizin elinizde.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:04
  1. Bağırsaktaki bakteriler nasıl temizlenir?
  2. kalın bağırsak nasıl temizlenir
  3. bağırsak nasıl boşaltılır
  4. mide nasıl rahatlatılır
  5. bağırsaktaki mantar nasıl tedavi edilir

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