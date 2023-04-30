Bağırsaklarınızı doğduğunuz gün kadar temiz yapacak karışım! Bağırsak sendromuna dikkat: Duyunca herkes aktara akın etti!
Gün boyunca oldukça farklı gıdalar tüketiriz. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğün derken birbirinden farklı ve miktar olarak dengesiz tüketim bağırsaklarınızın toksik madde biriktirmesine neden olabilir. Genellikle, tükettiğimiz tüm gıdalar sağlıklı değildir. Bu yüzden kolon sağlığınızdan emin olmalısınız. Uzmanlar irritabl (huzursuz) bağırsak sendromunun genellikle kadınlarda görüldüğünü belirterek tedavi yönteminin oldukça geniş olduğunu söylüyor. Bunu yapan herkes memnun
Kolon temizlemek oldukça kolaydır ve ihtiyacınız olan tek şey bu içecek
Günün sonunda, kolonlar ekmek, et, pirinç, makarna ve bağırsaklarınız için sindirimi kolay olmayan diğer gıda ürünleri ile dolar. Bağırsaklarınız yiyecekleri sindirmek için çok fazla çalışmak zorunda kaldığından, şişkinlik hissedebilirsiniz. Bu çok can sıkıcı bir durumdur, çünkü böyle zamanlarda midede sanki bir tuğla varmış gibi hisseder.
Ancak, yatmadan önce ev yapımı bir içecek içerek bu rahatsızlığı kolayca önleyebilirsiniz. Bu tarif babaanne sırrı olarak bilinmektedir.
1 yeşil elma
çilek bir avuç
240 ml su
240 ml hindistancevizi sütü
1 çay kaşığı keten tohumu
1 çay kaşığı pisilyum lifleri (aktarlarda bulunur)
2 çay kaşığı chia tohumu
1 limon suyu
Hazırlanması
Elmayı soyun ve çekirdeklerini çıkarıp parçalara ayırın. Elmayı ve çileği bir mixere alın ve suyu, hindistancevizi sütünü, keten tohumu, pisilyum liflerini, chia tohumu ve limon suyunu ekleyin. Hepsini pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın ve bir bardağa alın.
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En iyi sonucu almak için yatmadan önce içmelisiniz. İçeceği düzenli kullandığınız takdirde şişkinlik hissinin geçtiğini ve kolonların temizlendiğini fark edeceksiniz.
Huzursuz bağırsak sendromu, kalın bağırsağı etkileyen bir işlevsel sindirim problemidir. İrritabl bağırsak sendromu (IBS), hassas bağırsak sendromu isimleriyle bilinirken toplumda genelde kadınları etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır. Doğal olarak bundan huzursuz olan bağırsak kişiyi rahatsız edecek şikâyetleri ortaya çıkarır. En çok hastalarda karın ağrısı, şişkinlik görülür.