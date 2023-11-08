Bağırsaklarınızdan kilolarca toksin çıkartan karışım: bağırsakları coşturuyor! Tek porsiyonu bile yetiyor…
Bağırsak sağlığı vücudun genel sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olan karışım: Aslında, obez veya fazla kilolu olmayan kişiler de bile bağırsaklarında yaklaşık 3-4 kilo zehir içerebilir. Buna ek olarak, şiddetli alerjilere sahip, aşırı stresli kişilerde veya obez kişilerde daha fazla olabilir. Sağlıklı beslenmenin yanında bu içecekle beraber 3 haftada zehirleri atacaksınız.
Çocuklar da buna bir istisna değildir. Yani, kötü beslenme alışkanlıkları düzgün tedavi edilmediği sürece ömür boyu sürebilen sindirim bozukluklarına neden olabilir.
Bağırsakta atık birikimi vücutta çeşitli dengesizliklere neden olabilir. Dahası, bir dizi sağlık ve kilo probleminin altta yatan nedeni olabilir.
Önce yapmanız gereken limonu, deniz tuzu, organik elma sirkesini ve zencefili içeren bu basit ev yapımı tarifi yardımıyla bağırsakları temizlemektir.
Bağırsaklarınızdan kilolarca toksin çıkartan karışım
İçindekiler:
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Organik elma sirkesi – 1 Çorba kaşığı
Organik limon suyu – 2 çorba kaşığı
Organik zencefil – 1 yemek kaşığı
Deniz tuzu – bir tutam(az miktarda)
1 bardak içme suyu
1 bardak içme suyunu kaynatip içine tuzu ilave edin iyice karıştırın.Ardından, zencefili, limon ve elma sirkesini ekleyin ve iyice karıştırın.Bu Şekilde Kullan. Kahvaltıdan önce her sabah boş bir mideye bir bardak içeceksin.
Bu içecek elma sirkesi ve limonda olan antioksidanlar açısından zengin , bağışıklık sistemini güçlendirmek ve temizlemek için birebirdir. Tehlikeli zehirleri vücuttan atıp enfeksiyonlarla ve hastalıklarla mücadele edecek, güçlü mineraller ve vitaminlerce zengindir.
Alternatif Bağırsak temizleyen ev yapımı ilaç
Bu iki malzemeden oluşan ev yapımı ilaç bağırsağınızdan kilolarca atığı temizleyecek.
Hafta sonu yemeği fazla kaçırdınız ve şu an pişmanlık mı duyuyorsunuz? Bağırsak temizliği vücudunuzdaki toksinlerden kurtulup sindirim sisteminize yeni bir başlangıç yaptırmanızı sağlayacaktır.
Bu ev yapımı içecek kolay, nazik ve sonuç verici. Bu hızlı bir bağırsak temizlemesi değil, sadece vücudunuzun kötü atığı filtreleyerek sadece yararlı bakteriyi sindirim sisteminizde tutmasını sağlıyor.
Bu maddelerden birincisi bildiğimiz her mutfakta bulabileceğiniz elma sirkesi. Elma sirkesi tıbbın uzun bir süredir birçok sağlık sorunuyla mücadelede faydalandığı bir içerik. Ucuz ve sadece bağırsağınıza değil vücudunuzun geri kalan kısmına da faydaları var. Devamı için tıklayın
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