Bağırsak tembelliği bitkisel tedavi Bağırsak çalıştıran kür

Bağırsak hastalıkları çeken hastalar, "Bağırsak tembelliği nasıl giderilir? Bağırsak tembelliğini sonlandıran bitkisel kür var mı?" sorusunu sormakta. Bağırsakların çalışması çok önemli. Bağırsaklar iyi çalışmıyorsa mutlaka bir sorun var demektir. Peki Bağırsak çalıştıran kür nasıl hazırlanır, malzemeleri neler? İşte bağırsak tembelliği için bitkisel çözümler.

Tembel bağırsak sendromu denilen durum kronik kabızlık durumudur. Tembel bağırsak sendromu diye tıpta belirtilmiş bir hastalık yoktur. Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir. Tembel bağırsaklar nasıl çalışır, tembel bağırsaklar nasıl çalışır? Bağırsak çalıştıran kür nedir?

Bağırsak çalıştıran kür

Malzemeleri

2 su bardağı süt

2 adet incir (doğrunmış)

1 çorba kaşığı zerdeçal

Bağırsak çalıştıran kür yapılışı

Bir kabın içine iki bardak süt koyun. İçine iki tane doğranmış incir koyun. 1 çorba kaşığı zerdeçal koyur ve karıştırılır. Sonra ateşe konur. İncirler yumuşayana (bulamaç oluncaya) kadar ateşte pişirilir. Bu karışım yatmadan önce yenir.