Bağırsak mantarı nasıl anlaşılır, belirtileri neler?

Bağırsak mantarı belirtileri | Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biri de bağırsak mantarıdır. Peki, bağırsak mantarı tehlikeli midir? | Bağırsak mantarı neye yol açar?

Bağırsak mantarı nedir?

Candida Albicans bir mantar türüdür. Normalde bağırsaklarda bulunan ve sindirim için önemli olan bu mantarın; sağlıksız beslenme, yanlış antibiyotik kullanımı, stres gibi faktörlerle vücuttaki sayısı artabilir. Bu durum ise çeşitli sindirim sorunlarına yol açar.

Bağırsak mantarı neden olur?

Bağırsak mantarını pek çok etken tetikleyebilir. Peki, bağırsak mantarı nedenleri nelerdir? Bağırsak mantarı öncelikli olarak sağlıksız beslenme, rafine şeker ve karbonhidrat yönünden zengin gıdalarla beslenenlerde görülüyor. İşte, maddeler halinde bağırsak mantarı oluşma sebepleri:

Sağlıksız beslenme

Stres

Yanlış ilaç kullanımı

Doğum kontrol hapları

Diyabet

Alkol

Zayıf bağışıklık sistemi

Karaciğer hastalıkları

Çinko ve selenyum eksikliği

Fazla siyah çay tüketimi

Kortizonlu ilaçlar

Mayalanmış gıdaların fazla tüketimi

Çok fazla turşu tüketimi

Bağırsak mantarı belirtileri

Bağırsak mantarı sorunuyla karşı karşıya olduklarını düşünenler vücutlarında nasıl belirtilerin oluşabileceğini araştırıyor. İşte, bağırsak mantarı belirtileri:

Karın ağrısı

İdrarda kan

Sık sık idrama çıkma isteği

İdrar sırasında ağrı, yanma

Mide, bağırsak krampları

Regl düzensizliği

Halsizlik, yorgunluk

Aşırı sinirli olmak

Ağu kokusu

Akıntı

Kulak kaşıntısı

Gece terlemesi

Vücudun farklı yerlerinde mantar

Göz kapaklarında kaşıntı

Aşırı tatlı yeme isteği

Bağırsak mantarı tedavisi

Bağırsak mantarı için hangi doktora gidilir? | Yukarıda belirtiğimiz sorunların birden fazlasıyla karşı karşıyaysanız mutlaka bir hekime danışmalısınız. Bağırsak mantarı tedavisinde öncelikle kişinin sağlıklı ve düzenli bir beslenme programına uyması isteniyor. Ayrıca çeşitli ilaçlarda kullanılıyor. Bağırsaklarınızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız; hastanelerin ‘Dahiliye’ polikliniğinden randevu almalısınız.