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Sağlık Bağırsak mantarı nasıl anlaşılır, belirtileri neler?
Sağlık

Bağırsak mantarı nasıl anlaşılır, belirtileri neler?

Candida Albicans nedir? | Bağırsak mantarı yani Candida Albicans yaşam kalitesini olumsuz etkileyen durumlar arasındadır. Peki, bağırsak mantarı belirtisi nedir? | Bağırsak mantarı tedavisi var mı? | Bağırsak mantarı neden olur?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 12:58:00 -
Bağırsak mantarı nasıl anlaşılır, belirtileri neler?

Bağırsak mantarı belirtileri | Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biri de bağırsak mantarıdır. Peki, bağırsak mantarı tehlikeli midir? | Bağırsak mantarı neye yol açar?

Bağırsak mantarı nedir?

Candida Albicans bir mantar türüdür. Normalde bağırsaklarda bulunan ve sindirim için önemli olan bu mantarın; sağlıksız beslenme, yanlış antibiyotik kullanımı, stres gibi faktörlerle vücuttaki sayısı artabilir. Bu durum ise çeşitli sindirim sorunlarına yol açar.

Bağırsak mantarı neden olur?

Bağırsak mantarını pek çok etken tetikleyebilir. Peki, bağırsak mantarı nedenleri nelerdir? Bağırsak mantarı öncelikli olarak sağlıksız beslenme, rafine şeker ve karbonhidrat yönünden zengin gıdalarla beslenenlerde görülüyor. İşte, maddeler halinde bağırsak mantarı oluşma sebepleri:

  • Sağlıksız beslenme
  • Stres
  • Yanlış ilaç kullanımı
  • Doğum kontrol hapları
  • Diyabet
  • Alkol
  • Zayıf bağışıklık sistemi
  • Karaciğer hastalıkları
  • Çinko ve selenyum eksikliği
  • Fazla siyah çay tüketimi
  • Kortizonlu ilaçlar
  • Mayalanmış gıdaların fazla tüketimi
  • Çok fazla turşu tüketimi

Bağırsak mantarı belirtileri

Bağırsak mantarı sorunuyla karşı karşıya olduklarını düşünenler vücutlarında nasıl belirtilerin oluşabileceğini araştırıyor. İşte, bağırsak mantarı belirtileri:

  • Karın ağrısı
  • İdrarda kan
  • Sık sık idrama çıkma isteği
  • İdrar sırasında ağrı, yanma
  • Mide, bağırsak krampları
  • Regl düzensizliği
  • Halsizlik, yorgunluk
  • Aşırı sinirli olmak
  • Ağu kokusu
  • Akıntı
  • Kulak kaşıntısı
  • Gece terlemesi
  • Vücudun farklı yerlerinde mantar
  • Göz kapaklarında kaşıntı
  • Aşırı tatlı yeme isteği

Bağırsak mantarı tedavisi

Bağırsak mantarı için hangi doktora gidilir? | Yukarıda belirtiğimiz sorunların birden fazlasıyla karşı karşıyaysanız mutlaka bir hekime danışmalısınız. Bağırsak mantarı tedavisinde öncelikle kişinin sağlıklı ve düzenli bir beslenme programına uyması isteniyor. Ayrıca çeşitli ilaçlarda kullanılıyor. Bağırsaklarınızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız; hastanelerin ‘Dahiliye’ polikliniğinden randevu almalısınız.

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