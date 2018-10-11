Bağırsak kurtlarına karşı en iyi çözüm...

Kabuğu soyulmuş olan bir diş sarımsak bir ekmek kabuğu parçasına kuvvetle sürülür ve çıkan esansı emmiş olan ekmek parçası yenilir.

Aynı maksatla sarımsak şurubu da kullanılmaktadır. 100 gr parçalanmış sarımsak, 200 gr su ve 200 gr şeker ile 1 gün bekletildikten sonra iyice karıştırılıp süzülür. Elde edilen şuruptan günde 2-3 yemek kaşığı içilir.

Çocuklardaki bağırsak kurtlarını dökmek için sarımsak lavmanı yapılabilir. Bir bardak suyu önce iyice kaynatın.

Mikroplarından arınsın. Soğuduktan sonra o su ile ezilmiş bir baş sarımsaktan lavman yapın.

Çiğ sarımsağın yan etkileri

Sarımsağı çiğ olarak aşırı yemek mideyi tahriş eder. Ayrıca çiğ sarımsak tansiyon üzerinde düşürücü etkiye sahiptir. Bazı durumlarda çiğ sarımsak bir tür anemiye (kansızlık) yol açmaktadır.

Eğer kendinizi diğer günlerden daha yorgun, halsiz ve ağırlaşmış hissediyorsanız. Gözlerinizde kararmalar veya pul pul olmalar yaşıyorsanız. Hafif baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü mevcutsa çiğ yediğiniz sarımsaktan şüphelenebilirsiniz.

Belirtilere iyi dikkat edilmeli ve doktora gidilmeli



Parazit hastalıkları çoğu insan da görülebilir bir hastalık haline gelmiştir. Bu hastalığın teşhisi ve tedavisi için belirtileri dikkate alıp eğer belirtilerden bir kaçı var ise hastaneye gitmeniz iyi olur.

Bazı durumlar da bir kaç parazit hastalık birlikte seyreder ki böyle durumlar da ölüm oranı artmaktadır.

Parazitler çoğu zaman iyi yıkanmamış ve tam pişmemiş gıdalardan pisliklerden bulaşmaktadır. Ağızdan gece salya akması, burun kaşıntısı ağız kokusu, diş gıcırtısı, deri kaşıntısı, karın ağrısı, ishal, katı dışkı parazitlerin başlıca göstergesidir.

Bağırsak Kurtları Tedavisi

Bağırsak kurtları daha çok tam olarak pişmemiş etler ile insana bulaşır. Bağırsak kurdu, solucanı ve tenyası gibi bağırsak parazitleri belirtileri genellikle karın şişliği, iştahsızlık, mide bulantısı , sinir sistemi bozukluğu ve bağırsakların normalden farklı çalışmasıdır.