Bağırsak florasını onaran besinler nelerdir? Bağırsak florası nedir?

Bu organizmalar fayda bakımından farklı türlerdedir. Nötr ve yararlı olabilecekleri gibi zararlı da olabilmektedirler. Bu organizma bütünlüğü kendi içinde bir dengededir.

Bağırsak florasını onaran besinler

Kemik suyu

Ev yapımı yoğurt

Fermente sebze Saukraut, Turşu,

Hindistan cevizi yağı

Avakado, tatlı patates, bal kabağı, kırmızı pancar ve yer Elması

Bağırsak Florasını düzenleyen beslenme tüyoları

Fermente Gıdalar Tüketin

Sebze Tüketimini İhmal Etmeyin

Kemik Suyu Tüketin

Yemeklerinizde Hindistan Cevizi Yağına Yer Verin

Sofralarınızda Posalı Besinlere Yer Açın

Bağırsak mikrobiyotası uzun ömrün iyi bir göstergesi mi?

Yaşlandıkça, bağırsak mikrobiyotamız daha eşsiz/bize özgü hale gelir. Bu kişiye özgü mikrobiyota durumu sağlıklı yaşlanmayı ve yaşlılar arasında daha uzun yaşam beklentisini öngörüyor gibi görünmektedir.

Yaşam beklentisini uzatan bileşenler?

Çalışmanın ikinci bulgusu, sağlıklı yaşlanan kişilerin bağırsak ayak izi ile bağırsak mikrobiyotasının bakterilerinin ürettiği kan metabolitleri arasındaki bağlantıydı. Örneğin amino asit triptofan ve fenilalaninin bozunma ürünleri belirlenmiştir. İlginç şekilde, yüz yaşındakilerin kanında bazı metabolitler gözlemlenirken bunlar sağlıklı genç kişilerin kanında görünmemektedir. Indol gibi diğer metabolitlerin çok sayıda hayvan modelinde ömür beklentisini uzatmada rolü olduğu halihazırda gösterilmiştir. Dolayısıyla yaşlanmak, sadece belirli moleküllleri artık üretmeyen bağırsak florasının aktivitesinde bir değişiklik ile karakterize olabilir. Ne kadar söylesek yeterli olmaz: hayatınız boyunca bağırsak mikrobiyotasına iyi bakmak uzun ömür ve iyi sağlığa katkıda bulunur.