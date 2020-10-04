Bağırsak florası bozulursa ne olur? Bağırsak florası nasıl düzelir

Bağırsaklarda yaşanan herhangi bir deformasyon, genel anlamda sağlığı olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden uzmanlar, bağırsak sağlığının çok önemli olduğunu söyler. Bağırsak sağlığı noktasında en önemli etken de bağırsak florasıdır. Bağırsak florası, bağırsakta bulunan ve sindirim işlemine yardımcı olan canlı organizmaların bütününe denir.

Vücutta bulunan bu organizmalar, sindirimi kolaylaştırmaktadır. Bağırsaklarda pH değeri düşerse metabolizma yeteri kadar çalışmaz. Bağırsak florasının bozulması, çeşitli rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Uzmanlar bu noktada, bol su tüketimini tavsiye eder. Bağırsak florasını dengede tutmanın en kolay yolu ise sağlıklı beslenmedir.

Bağırsak florası neden bozulur?

Bağırsak florasının bozulmasına yol açan birçok faktör bulunmaktadır. Ancak en yaygın sebebi, aşırı antibiyotik kullanımıdır. Aşırı antibiyotik kullanımı, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin dışkılama yolu ile atılmasına yol açar. Gece vakitleri lif oranı yüksek olan besinleri tüketmekte bağırsak florasını azaltır, fonksiyonlarını yavaşlatır. Bağırsak florası bozukluğunun bir diğer sebebi de strestir. Stres, sinir hücrelerinin yavaş çalışmasını sağlar. Bu durumda beyne giden komut dalgalanmalarını azaltarak bağırsak sağlığını olumsuz etkiler. Ayrıca bazı ilaçlar da bağırsak florası dengesinin bozulmasına zemin hazırlamaktadır.

Bağırsak florasının belirtileri

- Karında şişkinlik ve ağrı

- Dışkılamada zorlanma

- Mide bulantısı

- Yorgunluk

- Halsizlik

- Aşırı kilo kaybı

- İştahsızlık

Bağırsak florası bozukluğunu düzeltebilmek için;

- Kemik suyu tüketilebilir. Kemik suyu, bağırsak florasını düzenlemede en etkili doğal yöntemdir. Kemik suyu, bağırsakları rahatlatır, bağırsak duvarını güçlendirir.

- Ev yoğurdu da bağırsak florasını düzenlemek için birebirdir.

- Hindistan cevizi yağı, içerdiği caprilik asit ile birlikte kötü bakteri ve virüsleri vücuttan atar, bağırsak florası sağlığını korur.