Bağımsız aday Gökçe, projelerini anlatmaya devam ediyor

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Caferbey Mahallesinde projelerini açıkladı.

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe mahalle seçim ziyaretlerine devam ediyor. Caferbey Mahallesini ziyaret eden Gökçe vatandaşlarla buluşarak projelerinden bahsetti.

"Bizim dönemimizde Caferbey ve diğer tüm 102 mahallemiz Salihli Belediyesinden eşit hizmet alacak." diyen Gökçe, "Göreve geldiğimizde Caferbey’in ulaşım, su, yol ve düzenleme sorunlarını ivedilikle çözeceğimize söz veriyoruz. Bu seçim ne yazık ki kuru gürültüyle geçiyor. Sanki seçime değil de savaşa gidiyoruz. Neredeyse adaylar ve parti temsilcileri birbirlerini gırtlaklayacak. Sosyal medyada taraflar kelle koltukta birbirine giriyor, ağza alınmayacak hakaret ve küfürlerle birbirine saldırıyor ve savaşa hazırlık yapan düşman ordular gibi bayraklar, kulakları tırmalayan motor egzoz sesleri, korna sesleri, havai fişekler, meşalelerle taraflar birbirlerine bileniyorlar. Ama Salihli’de kimse Belediye’nin bütçesi ne kadar, borçları ne kadar, icralık mı, bu borçlar nasıl ödenecek, 2019 -2024’de yılları içinde hangi projeler ve yatırımlar yapılmalı? sorularını soran yok, bunları konuşan yok. Varsa yoksa egzoz sesi, korna sesi, hakaret, bağırmak, çağırmak. Bunlar yollardaki çukurları, delikleri kapatmıyor. Bunlar Salihli 1. ve 2. İcra dairesindeki dosyalardaki borçları kapatmıyor. İşsizliği önlemiyor, suyun içile bilirliğini artırmıyor. Sorunları çözmüyor." dedi.

"Keşke sadece projeler konuşulsa"

Seçimlerde Salihli halkına verilecek hizmetler ve sadece projelerin konuşulması gerektiğini kaydeden Gökçe, "Salihli’de bütün mahalleleri dolaşıyorum, Salihlili hemşerilerimize projelerimi ve çalışmalarımı anlatıyorum. Adı üstünde yerel seçim arifesindeyiz. Aslında mahallemizde ve sokağımızda ilçemizde ne yapılmalı, hangi bütçe ile hangi yöntemle yapılmalı onun konuşulması lazım. Yerel seçimlerde projeler konuşulsun istiyorum. Tefeci, milliyetçi, terörist, beline, diline, eline sahip olmamış gibi sözlerle, konuşmalarla vatandaş gerçek yerel seçim gündeminden uzaklaştırılıyor. Salihli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertan Gökçe olarak Salihli’de yaşayan 162 bin vatandaşımızın tamamını o partili şu partili ayırt etmeden kucaklayarak sahipleneceğim. Kimseyi ayırmadan, yöresine ve kökenine bakmadan, herkesi Cenab-ı Allah’ın bir emaneti kabul ederek kucaklayacağım ve elimden gelen yardımı gücümüz nispetinde göstereceğim. Kargaşa ve cepheleşmenin, gerilim ve kutuplaşmanın tarafı değil kucaklaşma, uzlaşma, beraberlik, istikrar ve huzurun temsilcisi olacağım." diye konuştu.

"Gerçek bütçeye ve değerlerimize göre projeler hazırladık"

Salihli Belediye bütçesinin kredi ve taşınmaz satışı harici gerçekleşme oranının yüzde 60 olduğunu ve belediye kasasının her yıl açık verdiğini belirten Gökçe, "En büyük gelirimiz bizlerin vergileri ile oluşan havuzdan İller Bankasından aylık gelen ortalama 3 milyon 600 bin TL. Maaş, SGK diğer insan kaynakları ödemelerimiz aylık ortalama 4 milyon TL. Fazla istihdam yüzünden kasa her ay açık veriyor. Mevcut devam eden borçlar, banka kredileri, zorunlu sosyal belediyecilik hizmetleri ile gelirden çok gider olduğu için Salihli Belediyesinin mali durumu gelecek için ipotekli durumda. Biz bu durumu ve gerçeği bilerek Salihli’nin değerleri olan toprak, su, termal su, güneş, turizm üzerine projeler hazırladık.Bu nedenle başta Salihli Belediyesine ait zeytin arazilerimiz ve halkımıza ait yaklaşık Salihli’de 4 milyona yakın zeytin ağacının ürünlerini Salihli’de değerlendirilmesi ve Salihli markası adı altında tüm dünyaya satışını yaparak Salihli Belediyesine gelir elde etmek için zeytinyağı ve diğer gıdaları işleme paketleme fabrikası kuracağız. 100’e yakın kişiye iş imkanı sağlayacağız. Bizim boş laflara 5 bin, 10 bin kişiye iş imkanı gibi içi boş ve yalan vaatlerle işimiz olmaz. Biz her zamanki temel ilkemizi koruyacağız. O ilke, o değişmez kural: Aldatmayacağız, dürüst ve şeffaf olacağız." şeklinde konuştu.

Projelerinden bahseden Gökçe şunları söyledi: "Kurşunlu’da Sağlık Oteli ve Fizik Tedavi Merkezi projemizle, Adala, Durasıllı, İğdecik mahalleleri Güneş Enerji Santrali Projemizle, Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri projemizle, Salihli Belediyesine gelir elde etmek için zeytinyağı ve diğer gıdaları işleme paketleme fabrikası projemizle, Zeytinciler Sitesi projemizle, Belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak ’sözleşmeli üretim’ modeli projemizle, Salihli Hükümet Konağı projemizle, Kurtuluş modern kapalı pazar yeri projemizle üreten, hareketli, çağdaş bir Salihli hedefliyoruz.”