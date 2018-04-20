Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bağımlılığa karşı İHH ve Yeşilay işbirliği yapacak

Bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve bilinçlendirme çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Yeşilay ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

20 Nisan 2018 Cuma 12:46
Bağımlılığa karşı İHH ve Yeşilay işbirliği yapacak

İSTANBUL

Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için Yeşilay ile İHH arasında gerçekleştirilen protokol, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve İHH Başkanı Bülent Yıldırım tarafından imzalandı.

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Öztürk, “İnsana dokunan iki güzide kuruluş olan Yeşilay ve İHH, güçlerini bağımlılıkla mücadele için de birleştirdi. İHH’nın desteğiyle hedef kitlelere ulaşarak bağımlılık önleme eğitimlerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

İHH Başkanı Yıldırım da; “İHH ile nerede yardıma ihtiyacı olan biri varsa ulaşmaya gayret ediyoruz. Yeşilay ile el ele vereceğiz, sağlıklı bir nesil için birlikte hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:46
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı
  2. Yeşilay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı ile kritik görüşme
    1. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
    2. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
    3. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    4. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
    5. TBMM'de erken seçim startı verildi
    6. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    7. Kazdağları'nda yangın
    8. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    9. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    10. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
    11. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
    12. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
    13. Türkiye'den darbecileri salıveren..
    14. Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi..
    15. Alkollü sürücünün şehit ettiği polisin..
    16. TTSO: Bankalar firmalara destek olmalı
    17. ATO başkanı seçildi
    18. MHP yeni sistemi teşkilatına kitapla..
    19. Olay sözler: 'Aziz Yıldırım'ın paralı..
    20. Abdullah Ağar açıkladı! İlk kez...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu