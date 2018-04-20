Bağımlılığa karşı İHH ve Yeşilay işbirliği yapacak

İSTANBUL

Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için Yeşilay ile İHH arasında gerçekleştirilen protokol, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve İHH Başkanı Bülent Yıldırım tarafından imzalandı.

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Öztürk, “İnsana dokunan iki güzide kuruluş olan Yeşilay ve İHH, güçlerini bağımlılıkla mücadele için de birleştirdi. İHH’nın desteğiyle hedef kitlelere ulaşarak bağımlılık önleme eğitimlerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

İHH Başkanı Yıldırım da; “İHH ile nerede yardıma ihtiyacı olan biri varsa ulaşmaya gayret ediyoruz. Yeşilay ile el ele vereceğiz, sağlıklı bir nesil için birlikte hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.