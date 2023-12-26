Bağdat'ta gerginlik! Şii gruplar birbirleriyle çatışıyor

Irak haber ajansı INA'ya konuşan General Halife, "el-Amil bölgesinde herhangi bir silahlı çatışma yok. Güvenlik güçleri bölgenin tamamında kontrolü sağlıyor. Bölgede yaşam normal olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Bağdat'ın el-Amil bölgesinde Seraya es-Selam ile İran'a yakın Kays el-Hazeli liderliğindeki Asayib Ehlilhak mensupları arasında ABD saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve aynı saldırıda öldürülen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in posterlerinin indirilmesi girişiminden dolayı yaşanan gerginlik iki grup arasında bir süreliğine silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

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