Bağdat’ta doğum günü partisinde 30 kişiye virüs bulaştı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı ve etkinliklerin yasaklanmasına rağmen bir evde düzenlenen doğum günü partisi 30 kişinin korona virüse yakalanmasına yol açtı.

Bağdat’taki Kerh bölgesi Sağlık Müdürlüğü Casib el-Hecami yaptığı açıklamada, etkinlik düzenleme yasağına rağmen Bağdat’ta bir evde gizlice düzenlenen ve yaklaşık 90 kişinin katıldığı doğum günü partisinin ilk belirlemelere göre 30 kişiye korona virüs bulaşmasına neden olduğunu söyledi. Partiyi düzenleyen ailenin ertesi gün korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyleyen el-Hecami, söz konusu partiye katılanların hepsinde salgın ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Mart ayının ortasından bu yana sokağa çıkma yasağının uygulandığı Irak’ta ramazan ayı dolayısıyla yasak kısmen kaldırıldı. Toplam 2 bin 219 vakanın bulunduğu Irak’ta 95 kişi hayatını kaybederken bin 472 kişi de virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu.