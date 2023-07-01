  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Afrika fakir bir kıta değil açıklaması! İtalya Başbakanı Meloni ateş püskürdü: göç bitmedi

Almanya'da hava savunma tartışması ortalığı karıştırdı! Fransa ile tartışması neden sürüyor?

Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: AB yardım edebilir

Avrupa'da Ukrayna çatlağı

AB açıklama yaptı: Rusların dondurulan 200 milyar avrosuna göz dikti! her zaman odaklanacak

AB'den flaş Türkiye açıklaması! 'Yeniden değerlendirilmeli'

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan alçaktan ortalığı kızıştıracak açıklama

İYİ Parti'de Akşener'e tepkiler kızışıyor! 'Milliyetçileri saf dışı bıraktı'

Elinde kılıçlarla kavga eden yabancılar, dikkat çeken flaş iddia! İstanbul Valisi böyle duyurdu

Hamidiye Su markasının adı değişti: Bu yazısı kafaları karıştırdı! Bakın artık yeni ismi ne?
Dünya Bağdatlı Müslümanlar İsveç Büyükelçiliği'ni bastı
Dünya

Bağdatlı Müslümanlar İsveç Büyükelçiliği'ni bastı

Yeniakit Publisher
2023-07-01 09:31:00 -
Bağdatlı Müslümanlar İsveç Büyükelçiliği'ni bastı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup protestocu, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, İsveç Büyükelçiliği'ne baskın düzenledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup protestocu, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, İsveç Büyükelçiliği'ne baskın düzenledi.

Iraklı bir grup, Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği binasını basarak, önce bahçeye girdi ardından da binanın çatısına çıkarak "Kur'an’a evet" sloganları attı.

Irak güvenlik güçleri yaşananlar üzerine çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı ve hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi trafiğe kapattı.

Iraklı göstericiler, söz konusu baskın öncesi de büyükelçilik binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenlenmişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı yazılı açıklama ile Kur'an-ı Kerim’e yönelik eylemi kınamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23