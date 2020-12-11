  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak'taki FETÖ okulları mezunlarının Türk üniversitelerine kabul edilmeyeceğini açıkladı
Aktüel

Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak'taki FETÖ okulları mezunlarının Türk üniversitelerine kabul edilmeyeceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:10:12 -
Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak'taki FETÖ okulları mezunlarının Türk üniversitelerine kabul edilmeyeceğini açıkladı

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'taki FETÖ okullarından mezun olanların Türkiye'deki üniversitelerde kabullerinin mümkün olmadığını belirtti.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Eğitim Bakanı Ali Hamid Duleymi ile başkent Bağdat'ta bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede Irak'taki FETÖ okullarına değinildiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Irak Eğitim Bakanı Duleymi'ye, FETÖ okullarının mezunlarının Türkiye'de üniversitelere kabullerinin mümkün olmadığını anlattım. Bu okulların en kısa zamanda kapatılarak, geniş üniversite burs imkanı sunan Türkiye Maarif Vakfı okullarına yönelinmesi gerektiğini vurguladım."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Televizyonlar canlı yayınladı! Pakistan sallandı: Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu
Dünya

Televizyonlar canlı yayınladı! Pakistan sallandı: Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, Pakistan'da hayranlarıyla buluştu.
Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: TSK'ya teslim edildi
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: TSK'ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı, MELTEM-3 Projesi kapsamında ilk P-72 Deniz Karakol Uçağının düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına te..
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi ile arasında geçenler kameralara yansıdı
Gündem

HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi ile arasında geçenler kameralara yansıdı

Şırnak'ta polis, HDP'li vekil Nuran İmir'in yanında terör örgütü üyeliğiyle aranan bir şüpheliyi gözaltına almak isteyince vekil ve polisler..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay