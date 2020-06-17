Bağdat bulunan Yeni Zelanda Büyükelçiliği kapatıldı

Yeni Zelanda, uçuş seferlerinin askıya alınması ve operasyonel baskılar nedeniyle Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.

Irak’ta yaşanan siyasi gerilim nedeniyle başkent Bağdat’ta bulunan Yeni Zelanda Büyükelçiliği Haziran sonunda kapanacak. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, konuyla ilgili olarak "Alınan bu karar, Irak ile olan politik ilişkimize verdiğimiz değerin değiştiğinin bir göstergesi kesinlikle değildir" dedi. Alınan önlemin, acele verilmiş bir karar olmadığını belirten Bakan Peters, "Büyükelçiliğin kapanmasına rağmen, terörizme karşı verilen küresel mücadeleye olan desteğimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Savunma Gücü’nün Irak’a konuşlanmasını desteklemek amacıyla 2015 yılında açılan büyükelçilik, ikinci bir karara kadar kapalı kalacak. Yeni Zelanda’dan Irak’a yapılacak resmi akreditasyonlar ise Abu Dabi üzerinden gerçekleştirilecek.