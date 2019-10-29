  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bağdadi’nin başını bacanağı yakmış!

Terör örgütü DEAŞ’ın elabaşısı Ebubekir el-Bağdadi’nin yerini, ABD’ye bacanağının söylediği iddia edildi.

2019-10-29 10:45:00 -
Bağdadi’nin başını bacanağı yakmış!

Irak basını, istihbarat birimleri tarafından tutuklanan Bağdadi’nin bacanağı Muhammed Ali Sacid’in, soruşturmasında DEAŞ elebaşısının kaldığı yerleri video görüntüleri ile birlikte ifşa ettiğini ve bu bilgilerin Amerikan makamlarına teslim edildiğini ileri sürdü.

Irak Güvenlik Basın Hücresi de uzman bir ekibinin bir yıl boyunca düzenli istihbarat bilgilerine dayanarak Bağdadi’yi ve yanındakileri takibe aldığını açıkladı.

Açıklamada, istihbarat çalışmaları sonucunda Bağdadi’nin Suriye’nin İdlib kenti kırsalında sağlandığının saptandığını, Irak Ulusal İstihbarat Dairesi’nin ilgili taraflarla birlikte operasyon düzenleyerek IŞİD liderini öldürdüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada Ebubekir Bağdadi’nin İdlib’de düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet Soylu

Ne bağdadi öldürüldü ne de bağdadi var oldu. Hain ve teröristlerin hepsi boyanmış tiyatrocular. Bataklık siyonizm, diğerleri sinek. Bataklığı kurutmak için plan ve birleşmeye ihtiyaç var
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23