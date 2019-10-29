Bağdadi’nin başını bacanağı yakmış!

Irak basını, istihbarat birimleri tarafından tutuklanan Bağdadi’nin bacanağı Muhammed Ali Sacid’in, soruşturmasında DEAŞ elebaşısının kaldığı yerleri video görüntüleri ile birlikte ifşa ettiğini ve bu bilgilerin Amerikan makamlarına teslim edildiğini ileri sürdü.

Irak Güvenlik Basın Hücresi de uzman bir ekibinin bir yıl boyunca düzenli istihbarat bilgilerine dayanarak Bağdadi’yi ve yanındakileri takibe aldığını açıkladı.

Açıklamada, istihbarat çalışmaları sonucunda Bağdadi’nin Suriye’nin İdlib kenti kırsalında sağlandığının saptandığını, Irak Ulusal İstihbarat Dairesi’nin ilgili taraflarla birlikte operasyon düzenleyerek IŞİD liderini öldürdüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada Ebubekir Bağdadi’nin İdlib’de düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.