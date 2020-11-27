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Aktüel Bağcılar'daki camilerde Kovid-19 denetimi
Aktüel

Bağcılar'daki camilerde Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:22:56 -
Bağcılar'daki camilerde Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, cuma namazı öncesinde ilçedeki 50 camide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda denetimler sürdürülüyor.

Sosyal mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla camilerde alınan tedbirlere önem veriliyor. Bu kapsamda, Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, cuma namazı öncesi ilçedeki camiler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetlendi.

Camilerin şadırvanlarındaki hijyen koşullarını ve havalandırma sistemini inceleyen ekipler, vatandaşları kapalı alanda uzun süre kalmamaları konusunda bilgilendirdi. Ekipler, cami içinde ibadet alanlarının temizlenip temizlenmediğini ve mesafe kuralına uyulup uyulmadığını da kontrol etti.

Caminin avlusunda görevli ekiplerce vatandaşlara kendi seccadelerini kullanmaları, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Uygulama kapsamında, ilçedeki 50 camide denetim gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde vatandaşların sağlığını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Çağırıcı, "Ekiplerimiz özellikle yoğunluğun yaşandığı cuma namazlarında cami içerisinde veya açık alanda denetimlerini sürdürüyor. Cami içerisinde ve şadırvanlarda mümkün olan en kısa süre kalınması büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

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