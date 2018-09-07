“Bağcılar’da zabıtalar esnafa karanfil dağıtacak”
Zabıta Teşkilatı'nın 192'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi zabıta personeli tarafından esnafa karanfil dağıtılacak.07 Eylül 2018 Cuma 21:37
Zabıta Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katılacak. Çarşı Caddesi’ndeki zabıta noktası önünde başlayacak yürüyüşte Başkan Çağırıcı ve zabıta personeli hem esnafla sohbet edecek hem de onlara karanfil verecek.
Tarih: 07 Eylül 2018 (Cuma)
Yer: Bağcılar Çarşı Caddesi (Zabıta noktası önü)
Saat:14.00
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