“Bağcılar’da zabıtalar esnafa karanfil dağıtacak”

Zabıta Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katılacak. Çarşı Caddesi’ndeki zabıta noktası önünde başlayacak yürüyüşte Başkan Çağırıcı ve zabıta personeli hem esnafla sohbet edecek hem de onlara karanfil verecek.

Tarih: 07 Eylül 2018 (Cuma)

Yer: Bağcılar Çarşı Caddesi (Zabıta noktası önü)

Saat:14.00