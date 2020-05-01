  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bağcılar'da yasağa rağmen faaliyetini sürdüren berber dükkanı mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:56:09 -
Bağcılar'da yasağa rağmen faaliyetini sürdüren berber dükkanı mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren bir berber dükkanı mühürlendi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından, bir berber dükkanının Kovid-19 ile mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Söz konusu iş yerine giden ekipler, dükkan sahibinin bir müşteriyi tıraş ettiğini tespit etti. İş yeri sahibi ve müşteriye toplam 6 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.

Berber dükkanı ise zabıta ekiplerince mühürlendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı