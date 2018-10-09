Bağcılar'da yan yatan binaya kontrollü yıkım

Kirazlı Mahallesi 1176 Sokak'ta, bitişiğinde inşaat çalışması yapılan 5 katlı binanın duvarlarında, çatlaklar oluştu. Bunun üzerine, söz konusu bina ile çevresindeki bazı apartmanlar güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Polis, belediye ve itfaiye ekipleri, şeritle ulaşıma kapatılan bölgede önlem aldı. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, olay yerinde incelemelerde bulundu.

"Ruhsat ve inşaat teknikleri açısından eksiği yok"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lokman Çağırıcı, yeraltı suyundan kaynaklı ani bir çökmenin olduğunu belirterek, "Yan yatan bina yeni, ruhsat ve inşaat teknikleri açısından eksiği yok. Komşularımız tahliye edildi, konaklamaları sağlandı. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil." dedi. Çağırıcı, alınan önlemler sonucu can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

3 metre yan yatan 5 katlı binanın yıkımı için çalışmalara başlandı. Ev sahipleri eşyalarını bile almadan olay yerinden uzaklaştırıldı.