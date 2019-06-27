0553 313 94 23

Bağcılar'da silahlı çatışma: Yaralılar var

Bağcılar'da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ağır yaralandı. Çatışmanın boyutu olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ortaya çıktı. Olay yerinde 60'a yakın boş kovan bulundu.

27 Haziran 2019 Perşembe 07:42
Bağcılar'da silahlı çatışma: Yaralılar var

Olay, Fatih Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Bir anda kavgaya dönüşen tartışmanın ardından taraflar silahlarına sarıldı. DHA'nın haberine göre; dakikalarca karşılıklı çatışan iki gruptan 4 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu ağır

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralanan 4 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

60'a yakın boş kovan bulundu

Çatışmanın boyutu ise Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı. Ekipler yaptığı çalışmada olay yerinde, 60'a yakın  boş kovan buldu. Polis ekipleri çatışmaya karışanların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 07:42
  1. istanbul
  2. bağcılar
  3. silahlı çatışma
  4. 4 ağır yaralı
  5. iki grup arasında kavga
  6. son dakika
  7. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağcılar'da silahlı çatışma: Yaralılar var
    1. Bağcılar'da silahlı çatışma: Yaralılar..
    2. Erdoğan kritik toplantıda talimatı..
    3. Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı! 4..
    4. En tehlikeli yanardağ harekete geçti!..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    6. FSM’de onarım yoğunluğu başladı
    7. Maduro'dan yeni darbe girişimine..
    8. Avustralyalı öğrenciye Kuzey Kore’de..
    9. Anında harekete geçtiler… CNN’de..
    10. ABD'de Demokrat aday adayları ilk kez..
    11. TBMM’nin çalışma süresinin uzatılması..
    12. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi..
    13. Sahipsiz elbise ve ayakkabı ihbarı..
    14. Polisten kaçan otomobil 4 kişiyi ezdi
    15. Lübnanlı liderden Osmanlı çıkışı
    16. Eski Malezya Başbakan Yardımcısı'na..
    17. Cumhurbaşkanı onayladı, o karar..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi
    19. Bağcılar'da silahlı kavga: 4 yaralı
    20. Faciaya ramak kala... Freni boşalan..
    21. Yurt genelinde dev operasyon! Devleti..
    22. Tüm dünyanın yüreğini sızlatmıştı.....
    23. Hatice Cengiz BM kürsüsünde konuştu.....
    24. İstanbul, Antalya ve Adana için doğal..
    25. Korkunç gerçek 3 gün sonra..
    26. ABD'den tepki çeken öneri: Seçimi..
    27. İstanbullular dikkat!... 50 gün sonra..
    28. Papua Yeni Gine’de yanardağ patladı,..
    29. Endonezya'dan Çin'e evlilik vaadiyle..
    30. 27.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı
    Kılıçdaroğlu adını ağzına almadı! İmamoğlu ile örtülü kavgaları o gece başladı
    Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!
    Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!