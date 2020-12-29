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Aktüel Bağcılar'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Bağcılar'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 23:46:24 -
Bağcılar'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar’da araçla seyir halindeyken motosikletten açılan ateşle ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi'nde 34 PL 6250 plakalı otomobiliyle seyir halindeki T. E'ye (29) 1735. Sokak'a girdiği sırada, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateş açıldı.

Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan T. E, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek otomobilde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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