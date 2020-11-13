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Aktüel Bağcılar'da sigara yasağı denetimi yapıldı
Aktüel

Bağcılar'da sigara yasağı denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:37:41 -
Bağcılar'da sigara yasağı denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da koronavirüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan 7 noktada 28 ekiple denetimler yapıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un yayılımını önlemek için kentte trafiğe kapalı cadde ve sokaklar ile toplu taşıma araçlarının durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Bu kapsamda, Bağcılar ve Güneşli meydanı ile Marmara, Kirazlı Menderes, Çarşı, Ahmet Kabaklı ve Eski Pazar caddelerinde sigara içilmesine yasak getirildi.

Sigara yasağının olacağı adreslerin belirlenmesinin ardından Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın öncülüğündeki denetim ekibi harekete geçti.

Zabıta ve polislerin yer aldığı ekipler, bu 7 noktada sabah erken saatlerden itibaren maske, HES kodu uygulaması ve sigara yasağını da denetlemeye başladı.

Uygulamanın Çarşı Caddesi'ndeki kısmına Kaymakam Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ da katıldı. Yetkililer, özellikle sigara içen olup olmadığını kontrol etti. Kurallara uymayanlara uyarı yapıldıktan sonra cezai işlem uygulandı.

Uygulamaların sıkı bir şekilde sürdüğünü belirten Kaymakam Mustafa Eldivan, "Bakanlığımızın talimatı gereği sigara içme yasağıyla ilgili uygulamalara başladık. Yasağa tabi olan yerlerde denetimleri 28 ekibimiz yerine getiriyor. Amacımız bu konuda duyarlılığı sağlamak. Bu tedbirlerin koronavirüsle mücadelede başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yasağın gerekli olduğunu belirten Başkan Çağırıcı ise, "Yoğunluğun fazla olduğu yerlerde özellikle vatandaşların kurallara uyması çok çok önemli. Çünkü sigara içenler sadece kendini etkilemiyor çevreyi de etkiliyor. Maske ve sigara olayındaki hatalar da herkesi ilgilendirir. İnşallah hep birlikte yürüteceğimiz mücadeleyle bu işi aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.


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