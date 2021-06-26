Bağcılar'da parkta 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin sıcak gelişme

Bağcılar'da parkta 1 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüzyıl Mahallesi Fetih Caddesi'ndeki bir parkta A.T.'nin tabancayla öldürülmesi ve K.D.'nin yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Polisin yaptığı çalışmada A.T.'nin kız arkadaşı N.A. ile telefonla tartıştıktan sonra her iki tarafın da arkadaşlarıyla birlikte parkta buluştukları, parkta iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.T'nin tabanca ile vurularak öldürüldüğü, arkadaşı K.D'nin de yaralandığı belirlendi.

Olaya karışan kişileri tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonda, N.A, Ö.D, M.B, R.D. ve E.Y. isimli şüphelileri yakaladı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.