Bağcılar’da hamsi ziyafeti

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Trabzonlular Derneği tarafından Bağcılar’da düzenlenen 11. Geleneksel Hamsi Şöleni’nde 10 bin kişiye 5 ton hamsi pişirilerek ikram edildi. İlçe sakinleri Karadeniz ezgileri eşliğinde hem hamsilerden yedi hem de birbirleriyle sohbet ederek komşuluk ilişkilerini güçlendirdi.

Alana kurulan ızgaralarda ve ocaklardaki tavalarda pişirilen hamsiler sıcak sıcak davetlilere dağıtıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da kendi pişirdiği hamsilerden katılımcılara ikramda bulundu. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de hamsinin yanında vatandaşlara helva dağıttı. Torunuyla, çocuğuyla ve eşiyle şölene gelenler kendilerine ikram edilen hamsi ve helvayı çalan Karadeniz ezgileri eşliğinde yedi. Aynı sofrayı paylaşan ilçe sakinleri birbirleri arasında sohbetler ederek komşuluk ilişkilerini de geliştirdi.

Hamsinin Karadeniz’e özgü bir marka olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Birçok etkinliği düzenlediğimiz bu meydan bugün de Trabzon’a Karadeniz’e özel hamsi festivaline ev sahipliği yapıyor. Geleneksel hale getirdiğimiz hamsi şöleninin 11.’sinde yine bir aradayız. Burası Türkiye’nin bir özeti. Gördüğünüz gibi burada sadece Trabzonlular yok her yöreden insanımız var. Bu alanda hoşgörü var, muhabbet var dostluk var. İnşallah bu şölen kardeşliğin ve komşulukların oluşmasına vesile olur diye umut ediyorum” dedi.

Bağcılar Trabzonlular Derneği Başkanı Ethem Coşkun da her yıl düzenlenen şölene gösterilen yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.