0553 313 94 23

Bağcılar'da faciaya ramak kaldı! Özel Halk Otobüsü dükkana girdi, 4 kişi yaralandı

İstanbul Bağcılar'da Özel Halk Otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle dükkana girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:29
Bağcılar'da faciaya ramak kaldı! Özel Halk Otobüsü dükkana girdi, 4 kişi yaralandı

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Adem Ark yönetimindeki Özel Halk Otobüsü iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldığı için kontrolden çıktı. Önce kaldırımdaki Efe Yiğit Şahin'e çarpan otobüs daha 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki bir dükkana girdi. Şahin ve Ark ile birlikte otobüsteki yolculardan Yusuf Eskin ve Hasan Güler yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ A.Ş.'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Özel Halk Otobüsleri A.Ş.'den kaza ile ilgii olarak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "15.09.2018 tarihinde öğlen saatlerinde Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Özel Halk Otobüsü seyir halindeyken , başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek bir dükkana çarpmıştır. Kaza hakkında adli ve idari inceleme devam etmekte olup, yaralılarımıza acil şifa dileklerimizi sunuyoruz"

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 16:29
  1. İstanbul
  2. Bağcılar
  3. Özel Halk Otobüsü
  4. kaza
  5. trafik kazası
  6. yaralılar var
  7. otobüs dükkana girdi

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    belkide alışveriş için müşteri getirdi mağzaya
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Efsane boksör Mayweather, efsane maç için geri dönüyor!
  1. Efsane boksör Mayweather, efsane maç..
  2. Beşiktaş'tan Negredo açıklaması!
  3. Şişli'de döviz bürosunu soydular!
  4. Aydın'da ağaç altında korkunç manzara!..
  5. İstanbul'da panik! Şüpheli çanta...
  6. İşte sağlıklı bir yuva sahibi olmanın..
  7. İstanbul Yeni Havalimanı'nın taşıma..
  8. Milletvekili ceza yedi! Stada..
  9. Çocuğunuzu kanserden koruyun
  10. Başkan Erdoğan'a hakaret eden masör..
  11. Hüsnü Mübarek'in oğulları hakkında..
  12. Dip dalganın etkisi sürüyor! İYİ..
  13. Ağrı Dağı eteklerinde örtü yangını!..
  14. Hamilelikte kaburga ağrısına dikkat!
  15. Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum..
  16. Bisikletin sürmenin çocuklara..
  17. Çocuğunuz şımarık mı?
  18. Stor perde temizliği nasıl yapılır?
  19. Peygamberimizin büyük teyzesi: Hz...
  20. Fındık lahmacun nasıl yapılır?
3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
Elmayı bırak yerliye bak
Elmayı bırak yerliye bak
Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

Günün Karikatürü

15 Eylül 2018
Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula