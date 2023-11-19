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Yerel Bağcılar'da bariyere çarpan minibüsün sürücüsü öldü
Yerel

Bağcılar'da bariyere çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2023-11-19 06:44:00 -
Bağcılar'da bariyere çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mahmutbey Viyadüğü Ankara istikametinde seyreden N.U. idaresindeki 34 LCH 992 plakalı servis minibüsü virajı döndükten sonra bariyerlere çarparak devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri minibüs şoförü N.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Emniyet ekipleri viyadükte güvenlik önlemi alırken, araçtaki yaralı yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı Mahmutbey Viyadüğü'nde bir süre inceleme yaptı.

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