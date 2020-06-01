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Aktüel

Bağcılar'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:44:29 -
Bağcılar'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, adresin önünde bekleyen bir araçta yaptığı aramada 6 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Adreste bulunan Bahattin B. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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