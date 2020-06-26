Bağcılar Belediyesinden salgın sürecinde vatandaşlara istihdam desteği

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, Arnavutköy'de yeni açılacak bir tekstil şirketinde maske üretimi yapacak 80 kişiyi istihdam edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana binlerce kişiye iş imkanı sağlayan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, yeni bir programda iş arayanlar ile işverenleri buluşturdu.

Arnavutköy'de kurulan yeni bir tekstil firmasının talebi doğrultusunda Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, kendilerine iş için öz geçmiş formu bırakanlarla irtibata geçti. Telefonlarına mesaj atılan 18 ile 45 yaş arasındaki 2 bin 600 kişiye davette bulunuldu.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda işveren firmanın insan kaynakları birimi, başvuruda bulunanlarla bir araya geldi. Firma sorumluları, başvuru yapanların dosyalarını inceledikten sonra onlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

Mülakata gelenler arasından belirlenen kriterlere uyan 80 kişi, bir ay içinde tam kapasite faaliyete geçecek olan şirketin üretim bölümünde görevlendirilecek. Aynı firmada medikal ürünler de imal edilecek. İşçi alımı yapacak olan firma 15 Temmuz'da üretime başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, koronavirüs salgınıyla maskeye ve koruyucu ekipmana olan ihtiyacın arttığını belirtti.

Bunun da berberinde yeni iş kollarını ortaya çıkardığına işaret eden Çağırıcı, bu süreçte Kariyer Merkezinin bu yeni alanlara iş gücü sağlayarak hem işsiz vatandaşları istihdam ettiklerini hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade etti.