Bağcılar Belediyesi’nden anlamlı kampanya

Bu çerçevede fuarı gezen vatandaşlar, satın aldıkları ikinci kitabı depremzedelere ulaştırılması için hazırlanan kutuya bırakıyor. Özellikle gençlerin kampanyaya destek verdiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Fuarda birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri sergileniyor. Hemşehrilerimiz bir kitap kendilerine bir kitap da depremzede kardeşleri için satın alıyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ilçe sakinlerimizin duyarlılığı bizi sevindiriyor. Herkesi fuarı gezmeye davet ediyorum” dedi.