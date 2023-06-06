  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler” listesi açıklandı! Bakın İstanbul kaçıncı sırada?

F-35'leri üreten ABD'li şirketten beklenmedik Türkiye kararı

Dünya yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı konuşuyor! Bir noktaya dikkat çektiler

Çin devi Türkiye'de! Satın alma planları yapanlar, Çinliler elektrikli ticari de getirdi, ilan etti

CHP'yi karıştıran 200 milyon lira: Kim bu Numan Etgür

Muhammed Ali’nin tabutunu taşıyan tek Türk oydu! “Allah’tan zenginlik istedim, bana İslam’ı verdi.”

F-16'ların vurduğu açıklanmıştı! ABD'de düşen uçakta Trump'a mesaj mı var?

Emekli ve memura çifte zam! Millet bayram edecek

CHP'de yeni MYK'nın şifreleri! Kılıçdaroğlu 'tek adam' oldu

Erdoğan arka arkaya atamalar yaptı! Kim hangi koltuğa geldi?
Kültür - Sanat Bağcılar Belediyesi’nden anlamlı kampanya
Kültür - Sanat

Bağcılar Belediyesi’nden anlamlı kampanya

Yeniakit Publisher
2023-06-06 11:58:00 -
Bağcılar Belediyesi’nden anlamlı kampanya

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği 2. Bağcılar Kitap Fuarı’nda Malatya’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere “Bi bana Bi Malatya’ya Kitap” kampanyası başlatıldı.

Bu çerçevede fuarı gezen vatandaşlar, satın aldıkları ikinci kitabı depremzedelere ulaştırılması için hazırlanan kutuya bırakıyor. Özellikle gençlerin kampanyaya destek verdiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Fuarda birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri sergileniyor. Hemşehrilerimiz bir kitap kendilerine bir kitap da depremzede kardeşleri için satın alıyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ilçe sakinlerimizin duyarlılığı bizi sevindiriyor. Herkesi fuarı gezmeye davet ediyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23